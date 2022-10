Von Dilara Rix

Schöner kann man sich einen Semesterstart nicht wünschen - und entsprechend war die Stimmung am Montag auf dem Geschwister-Scholl-Platz. Vor dem Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität drängten sich die Studentinnen und Studenten. Es war voll wie lange nicht mehr, überall Sonnenschein und eine flirrende Stimmung: Vor allem die Erstsemester waren aufgeregt vor ihrer ersten Vorlesung und natürlich auch wegen der Frage, ob sie auf dem großen Uni-Areal überhaupt das richtige Gebäude und den Hörsaal finden würden.

Was aber alle gemeinsam hatten: Die große Freude darüber, dass endlich wieder fast alle Vorlesungen in Präsenz stattfinden können. Zu viele von ihnen mussten zuvor einsame Semesterstarts in der Studentenbude erleben, oft in einer für sie fremden Stadt, beim Home-Studying.

Schon am Wochenende war Partystimmung bei den Studierenden - hier die Wiese vor der Alten Pinakothek.

Nicht nur die warmen Temperaturen beförderten darum schon am Wochenende die Laune: Endlich wieder mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen feiern gehen können! Auf der Wiese vor der Alten Pinakothek war während der Langen Nacht der Münchner Museen am Samstag der erste Treffpunkt. Tausende Jugendliche zog es dorthin, um neue Kontakte zu knüpfen. Später ging es in die Clubs der Stadt. Und dann gibt es ja auch noch das verheißungsvolle Ersti-Bändchen. Vier Protokolle:

Studentin Vivian Schader.

Vivian Schader (23, Masterstudium Psychologie): "Es fühlt sich schön an, wieder hier zu sein, denn man kommt aus seinem dunklen Zimmer heraus und erhält Impulse von anderen Leuten direkt. Endlich ist es damit vorbei: Aufwachen, im Bett herumrollen und die Vorlesung anschalten. Hierher, direkt vor die Uni zu kommen, bringt mir einfach mehr Lebensenergie. Ich bin schon seit 2018 in München, kenne aber vieles noch gar nicht. Diese Woche möchte ich mit Freunden die Stadt neu entdecken, dafür holen wir uns das Ersti-Bändchen. Das kostet 18 Euro und man kommt damit in dieser Woche umsonst in ausgewählte Clubs. Einfach mal spontan Leute kennenzulernen, das geht bei einem Zoom-Call ja nicht. "

Student Johannes Reisinger.

Johannes Reisinger (28, fünftes Semester, Philosophie und Geschichte): "Es ist natürlich immer das schönste Gefühl, wenn man die direkte Kommunikation mit den Dozenten und Dozentinnen hat, denn über Zoom, über die Kachel, läuft das natürlich nicht so gut. Jetzt geht das Networking wieder los. Alle Studenten sind sehr euphorisch, man kann endlich auch mal wieder Freundschaften knüpfen. Weniger Tinder, mehr in Präsenz. Diese Woche will ich einerseits noch Vorbereitungen treffen und andererseits muss ich arbeiten."

Student Paul Pfaffel.

Paul Pfaffel (21, erstes Semester, Philosophie und Politikwissenschaft): "Es ist schon krass - so ganz ohne die ganzen Zoom-Calls. Tatsächlich war ich eigentlich ein Fan von den Video-Sitzungen. Entspannt zu Hause sitzen, eine Cola nebenbei trinken. Ich freue mich aber trotzdem aufs Uni-Leben, vor allem auf die direkten Kontakte, die haben mir dann doch gefehlt. Wir haben zwar gerade den ersten Grundkurs verpasst, weil wir den Raum nicht gefunden haben, der wurde kurzfristig geändert. Trotzdem ist die Stimmung bei uns sehr gut. Ich hoffe einfach, dass ich nice Leute kennenlerne, Menschen, mit denen man auch mal nach der Uni chillen kann."

Studentin Gloria Gabe.

Gloria Gabe (18, erstes Semester, Betriebswirtschaftslehre): "Ich bin unglaublich beeindruckt. Die Uni ist auf jeden Fall größer als mein altes Gymnasium! An der LMU sein zu können, ist unglaublich, München ist auf jeden Fall eine tolle Stadt. Hoffentlich werde ich alle Aufgaben schaffen, die auf mich zu kommen. Die Stimmung hier ist richtig gut, es sind Leute aus der ganzen Welt da. Wir werden heute noch die Ersti-Veranstaltungen besuchen. Vielleicht gehen wir heute Abend auch noch weg, mal schauen, wie anstrengend der Tag wird."