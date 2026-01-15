Die Sonne strahlt vom Himmel auf das „Zukunftsquartier“. Ausgedehnte Parks erstrecken sich neben urbanen Wohnquartieren, auch einen Badesee zeigt die Simulation, mit der die Stadt München auf ihrer Homepage für den geplanten neuen Stadtteil im Nordosten wirbt. 30 000 Menschen sollen dort einmal wohnen, durchweg in bezahlbaren Wohnungen.