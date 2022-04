Dass 30 000 Menschen einmal im Münchner Nordosten wohnen könnten, erscheint noch weit weg. Doch die Pläne für das geplante Stadtquartier - auch bekannt als SEM Nordost - werden konkreter. Kennenlernen kann man sie und das 600 Hektar große Areal des neuen Viertels bei fünf Fahrradtouren auf dem Gelände zwischen Johanneskirchen, Englschalking, Daglfing und Riem.

Mit dabei sind Vertreterinnen und Vertreter sowohl aus Planungs- als auch Mobilitätsreferat. Sie stellen die Planungen für das wohl größte Wohnungsbauprojekt der kommenden Jahrzehnte vor. "Ausdrücklich willkommen" seien dabei Fragen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern. Um die historische Perspektive und "Sicht eines ortskundigen Nachbarn" zu zeigen, ist der Verein für Stadtteilkultur im Münchner Nordosten vertreten.

Und: An einem der Termine treten sogar die Preisträger des Wettbewerbs in die Pedale. Die Architekten der Büros Rheinflügel Severin und BBZ Landschaftsarchitekten fahren am Mittwoch, 18. Mai, mit. Die anderen Touren finden an zwei Samstagen, 23. April und 25. Juni, von 11 Uhr an und am Mittwoch, 18 Mai und 14. September, sowie Donnerstag, 21. Juli, jeweils von 17 Uhr an statt. Treffpunkt ist jeweils an der Ostseite des S-Bahnhofes Englschalking. Endstation ist die Olympia-Reitanlage. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung unter www.mvhs.de oder unter 089 4800 6675 4 notwendig.