Die Ferien beginnen und immer noch ist Pandemie - was tun? Stadtführerinnen und Stadtführer verraten, welche Orte in München sie am schönsten finden.

Von Lisa Sonnabend

Wegfahren geht schon wieder nicht, Restaurants und Theater haben geschlossen, der Besuch von Museen und Zoo ist nur begrenzt möglich. Was also unternehmen in den Osterferien? Die Süddeutsche Zeitung hat diejenigen gefragt, die sich am besten in der Stadt auskennen. Münchner Stadtführerinnen und Reisebuchautoren verraten, welche Orte sie am schönsten finden.