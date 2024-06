Sie wollen die Stadt entdecken und wissen nicht, wo Sie beginnen sollen? Hier sind ein paar Vorschläge, angefangen mit München-Klassikern bis hin zu Tipps für einen spannenden Aufenthalt mit Kindern. Und zwar jeweils ein Sonnenschein- und ein Regenprogramm, denn wie das Wetter ist, kann man ja schließlich nie wissen:

Sightseeing : Das müssen Sie in München unbedingt sehen Mit den Eltern ins Deutsche Museum, mit sportlichen Freunden aufs Olympiadach: Egal wer zu Besuch kommt, hier finden Sie das richtige Programm für jedes Wetter - und Tipps für die Kaffeepause.

Unsere Kulturredaktion hat außerdem die elf spannendsten Kulturorte für München-Entdecker zusammengestellt und ist der Meinung: Wer München von seinen schönsten und kreativsten Seiten kennenlernen will, der sieht sich seine Künstlerviertel, verrückten Open-Air-Locations, Museen und anderen Kulturtempel an – erst dann verstehe man, was sie wirklich drauf hat, diese Stadt:

Tipps für Touristen und Neu-Münchner : Die elf spannendsten Kulturorte für München-Entdecker Wer München von seinen schönsten und kreativsten Seiten kennenlernen will, der sieht sich seine Künstlerviertel, verrückten Open-Air-Locations, Museen und anderen Kulturtempel an. Erst dann versteht man, was sie wirklich drauf hat, diese Stadt. Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Wer lieber abseits der Klassiker eine kleine Weltreise in München unternehmen will, wird ebenfalls fündig. Es gibt zahlreiche italienische, japanische, französische und andere Einflüsse, denen man in der Stadt nachgehen kann:

Freizeit in München : Sieben Tipps für eine Weltreise durch die Stadt Wen das Fernweh plagt, der muss München nicht mal verlassen. Denn hier gibt es Plätze, an denen es sich anfühlt wie in Italien, Frankreich, Nepal oder im hohen Norden.

Und dann gibt es natürlich noch die Geheimtipps, die einem echte Münchnerinnen und Münchner geben können. Ein paar solche hat der Autor in dem folgenden Stück versammelt, lassen Sie sich gerne bei Ihrem Aufenthalt ein wenig von ihm inspirieren:

München-Tipps : Welche Sehenswürdigkeiten es nicht in jeden Reiseführer schaffen München hat viel mehr zu bieten als den Olympiaturm und das Hofbräuhaus. Ideen für einen Touristentag vor der eigenen Haustür. Von Karl Forster

Natürlich lohnt sich bei schönem Wetter immer ein Besuch im Biergarten. Hier dürfen – anders als im Wirtsgarten, der zu einem Lokal gehört – die Besucher ihr eigenes Essen mitbringen. Einzige Regel: Die Getränke werden im Biergarten gekauft. Welche Biergärten einen Besuch lohnen, verraten wir hier:

Biergärten in München : Elf Biergarten-Klassiker, die Münchner kennen sollten Traditionell oder schick, zentral gelegen oder einen Ausflug wert: Eine Orientierungshilfe durch die Biergarten-Klassiker für Münchner und solche, die es werden wollen. Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Und dann gibt es noch Biergärten, die zu den Geheimtipps zählen. Auch hier haben wir einige Tipps für Sie gesammelt, zu lesen hier – allerdings nur mit SZ-Plus-Abo:

SZ Plus Tipps für Sommertage : Zehn Münchner Biergärten, die nicht jeder kennt Hirschgarten und Hofbräukeller sind jedem bekannt, doch abseits des großen Trubels finden sich noch andere idyllische Plätze zum Essen und Trinken im Freien. SZ-Autoren empfehlen Biergärten für die Mass ohne Massen. Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Wenn Sie Harry-Potter-Fan sind, dann ist die Kleine Olympiahalle bis 5. September quasi eine Pflichtstation für Sie: Dort wird seit dem 9. Mai erstmals in Deutschland die Harry-Potter-Ausstellung gezeigt – mit der berühmten roten Telefonzelle vor dem Ministerium für Zauberei, Hagrids übergroßem Sessel und dem Schrank unter der Treppe, in dem Harry bis zu seinem elften Geburtstag hauste. Was es sonst noch zu sehen gibt in der Ausstellung, lesen Sie hier:

Ausstellung in München : Willkommen in der Welt von Harry Potter! Erstmals kommt die Ausstellung über den berühmten Zauberlehrling nach Deutschland - mit vielen Original-Requisiten und Schauplätzen aus den Filmen. Ein erster Streifzug vom Schrank unter der Treppe bis in Hagrids Hütte. Von Patrik Stäbler

Unter den Münchner Vierteln hat es Schwabing zu einiger Bekanntheit geschafft: Hier kann man rund um Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und Münchner Freiheit gut weggehen. Und nicht nur dafür lohnt sich ein Besuch Schwabings:

Freizeit in München : Elf besondere Orte in Schwabing Eine krumme Laterne, eine prachtvolle Fassade oder ein Kobold, der Wasser spuckt: Wir zeigen Orte in Schwabing, die auch manche Einheimische noch nicht kennen. Ein Spaziergang. Von Katharina Haase

Falls Sie aus Anlass der Fußball-Europameisterschaft nach München gereist sind, finden Sie hier die wichtigsten Informationen zu den Spielen, der Anreise zur Allianz-Arena und dem geplanten Begleitprogramm in der Stadt:

Fußball-Europameisterschaft 2024 : EM-Spiele in München: Alles zu Spielen, Anfahrt und Fan-Festen Seit 14. Juni läuft die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Alle Informationen im Überblick. Von Isabel Bernstein, René Hofmann, Joachim Mölter

Apropos Fußball-EM: Auf dem Areal des Fat Cat vor dem alten Gasteig gibt es während des Turniers bis 14. Juli ein umfangreiches Kulturprogramm. Was dabei alles geboten wird, können Sie hier nachlesen: