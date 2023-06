Egal, ob beim Baden im Sommer oder beim Schlittschuhlaufen im Winter, immer wieder kommt es an Seen zu Unfällen, bei denen schnelle Hilfe gefragt ist. Die auffällig rot-weißen Notrufsäulen können dabei zu Lebensrettern werden: Per Knopfdruck kann man die örtliche Rettungsleitstelle über einen Unfall informieren - auch, wenn man nicht sofort ein Handy parat oder gerade kein Netz hat.

Weil die alten Systeme jedoch in den vergangenen Jahren immer reparaturanfälliger wurden, hat die Stadt München nun, rechtzeitig zum Beginn der neuen Badesaison, insgesamt 29 neue Notrufsäulen unter anderem am Riemer, Feldmochinger und Langwieder See aufstellen lassen. Die Sicherheit an den sieben städtischen Badeseen werde damit erheblich verbessert, sagt Rudolf Brettner, Technischer Leiter der Wasserwacht München.