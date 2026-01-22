„Beam us up, Scotty!“ Wann immer es in „Star Trek“ brenzlich wurde, erging dieser Hilferuf an die Enterprise. Begleitet von einem verzerrten metallisch klingenden Signal lösten sich Captain Kirk und seine Crewmitglieder in kleinste Pixel auf, verschwanden von der Bildfläche, um kurz darauf im Teleportationsraum des Raumschiffs wieder aufzutauchen.
Der Welt der QuantenWas hinter „Beam us up, Scotty“ wirklich steckt
Lesezeit: 4 Min.
Jeder nutzt sie, kaum einer versteht sie: Quanten. Doch wie macht man die Parallelwelt der verrückten, kleinsten Einheiten anschaulich? Die Eres Stiftung in München hätte da ein paar Vorschläge in der Ausstellung „Seeing the Unseen“.
Von Evelyn Vogel
