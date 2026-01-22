Zum Hauptinhalt springen

Der Welt der QuantenWas hinter „Beam us up, Scotty“ wirklich steckt

Lesezeit: 4 Min.

Ein rasantes Zukunftsszenario hat Ayoung Kim in ihrer Videoarbeit „Delivery Dancer’s Sphere“ 2022 entworfen.
Ein rasantes Zukunftsszenario hat Ayoung Kim in ihrer Videoarbeit „Delivery Dancer’s Sphere“ 2022 entworfen. (Foto: Ayoung Kim and Gallery Hyundai)

Jeder nutzt sie, kaum einer versteht sie: Quanten. Doch wie macht man die Parallelwelt der verrückten, kleinsten Einheiten anschaulich? Die Eres Stiftung in München hätte da ein paar Vorschläge in der Ausstellung „Seeing the Unseen“.

Von Evelyn Vogel

„Beam us up, Scotty!“ Wann immer es in „Star Trek“ brenzlich wurde, erging dieser Hilferuf an die Enterprise. Begleitet von einem verzerrten metallisch klingenden Signal lösten sich Captain Kirk und seine Crewmitglieder in kleinste Pixel auf, verschwanden von der Bildfläche, um kurz darauf im Teleportationsraum des Raumschiffs wieder aufzutauchen.

Zur SZ-Startseite

Ausstellung in München mit Werken von Wolfgang Tillmans
:Die Welt im Blick eines Starfotografen

Das Unspektakuläre als Ereignis: Der Espace Louis Vuitton in München zeigt mit „Passages Silencieux“ einen intimen Überblick über das Schaffen Wolfgang Tillmans’.

Von Jürgen Moises

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite