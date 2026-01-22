„Beam us up, Scotty!“ Wann immer es in „Star Trek“ brenzlich wurde, erging dieser Hilferuf an die Enterprise. Begleitet von einem verzerrten metallisch klingenden Signal lösten sich Captain Kirk und seine Crewmitglieder in kleinste Pixel auf, verschwanden von der Bildfläche, um kurz darauf im Teleportationsraum des Raumschiffs wieder aufzutauchen.