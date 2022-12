Von Helene Töttchen

Falls man mit Freunden gesegnet ist, die das akademische Viertelstündchen pflegen, ist das Secret Garden ein perfekter Ort. Vor allem, wenn man in einem der Gasträume zur Heiliggeiststraße raus sitzt. Da rütteln regelmäßig Menschen an vermeintlichen Eingangstüren, die keine sind. Es gibt drei Glastüren an der Front des Lokals, aber nur eine lässt sich öffnen. Aus dem abgedunkelten Innenraum heraus sieht man genervte oder auch belustigte Gesichter von Menschen, die in das vegane Sushi-Restaurant gehen wollen, aber nicht wissen, wie. Für Kurzweil ist also gesorgt.