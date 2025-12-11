Er hatte sich als Freund der Familie inszeniert – und sich unter dem Deckmantel des selbstlosen Helfers in Notsituationen an zwei sechs- und zehnjährigen Töchtern seiner Landsleute vergangen: Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern hat die 20. Strafkammer am Landgericht München I Omer K. zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt.

Quasi in letzter Minute hatte der 59-Jährige unter Tränen die Taten gestanden. „Wir hätten auch ohne das Geständnis verurteilt“, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Braumandl bei der Urteilsverkündung, „möglicherweise zu mehr als zehn Jahren, weil wir den beiden Mädchen umfassend Glauben geschenkt hatten.“

Die Masche, die sich Omer K. zurechtgelegt hatte, war perfide: K. stammt aus dem Sudan, war hier in München mit Familien aus seinem Land befreundet. Und wenn in einer der Familien Not am Mann war, dann war er da. Etwa im Jahr 2013, als eine Mutter von drei Kindern zur Entbindung in die Klinik musste und ihr Mann sie begleitete. Omer K. bot an, auf den Nachwuchs aufzupassen. Bei der Gelegenheit vergewaltigte er die sechsjährige Tochter seiner Freunde. Und auch später, als der Vater die Mutter im Krankenhaus besuchte, verging sich Omer K. noch zweimal an dem Kind.

Ein zehnjähriges Mädchen war im selben Jahr sein nächstes Opfer. Auch da ging es um eine Familie, die Hilfe benötigte. Der Vater hatte einen schweren Motorradunfall, Omer K. gerierte sich wieder als Retter, kümmerte sich um die Familie – und missbrauchte die Tochter. In einem Fall sogar, als der krankgeschriebene Vater im Nebenzimmer saß. Dem Mädchen impfte K. ein, es dürfe nichts weitererzählen, dies sei „ein Geheimnis“.

Tatsächlich habe die Zehnjährige damals das Geschehen nicht einordnen können, erklärte die Staatsanwältin zum Prozessauftakt. Erst später habe sie verstanden, was Omer K. mit ihr gemacht habe. „Damals und heute leidet sie unter Angstzuständen und Panikattacken und befindet sich in einer Gesprächstherapie.“ Beiden Geschädigten wurde eine Aussage im Prozess erspart, sie waren zuvor von einem Ermittlungsrichter vernommen und ihre Aussagen auf Video aufgenommen worden. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte die Kammer mit den Prozessbeteiligten die Aufzeichnungen in Augenschein genommen.

„Ein schwererer Vertrauensbruch ist kaum vorstellbar“, sagte Richter Braumandl in seinem Urteil in Bezug auf den angeblichen Freund und Helfer der Familien. Aber gerade weil dies so schwer vorstellbar sei, habe man dem Geständnis des Angeklagten „ein besonderes Gewicht beigemessen“. Weil er erklärt habe: „Alles, was die Mädchen gesagt haben, ist wahr.“ Mit dem Geständnis hatte Omer K. auch den Druck von den geschädigten jungen Frauen genommen, in der sudanesischen Gemeinschaft in München als Lügnerinnen zu gelten.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten gefordert, Verteidiger Timo Westermann vier Jahre. Zum Prozessauftakt hatte sein Mandant geschwiegen und sich erst am letzten Verhandlungstag zu einem Geständnis und einer Entschuldigung durchgerungen. Angesichts der Schwere der Taten sieht Westermann das Urteil als „gutes Ergebnis für uns“. Eine Revision werde es „wohl nicht“ geben.

Die letzten Worte der Urteilsbegründung gingen an die beiden jungen Frau, denen Omer K. Leid und Schmerz zugefügt hatte: „Wir wünschen den Opfern, dass sie jetzt mit dem Verfahren abschließen können, Therapien beginnen und ihren Frieden finden können“, sagte Braumandl.