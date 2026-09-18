Meine Kollegin H. liebt es, schwimmen zu gehen. Sie sagt, sie sei gewissermaßen ein Wasserwesen, das aus Versehen auf dem Land leben muss. Bei jeder Gelegenheit stürzt sie sich ins Wasser, egal, wie kalt es ist, wie voll das Freibad oder wie flach die Isar ist. Auch die nicht mitgenommene Badekleidung hat sie noch nie aufgehalten. Geht sie halt in Unterwäsche rein. Ihr Sternzeichen ist Krebs, ein Wasserzeichen. Kein Wunder, sagt sie, daher sei diese Leidenschaft gewissermaßen in sie hineingeboren worden.