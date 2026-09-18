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FreizeitMünchen ist die weltbeste Badestadt – theoretisch

Lesezeit: 2 Min.

Im Englischen Garten tummeln sich die Massen, um ein wenig Abkühlung zu finden.
Im Englischen Garten tummeln sich die Massen, um ein wenig Abkühlung zu finden.
Foto: Johannes Simon

Bevor es Winter wird, sollte man dieses Wochenende ein letztes Mal ins Wasser springen. Oder?

Glosse von Christiane Lutz

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Meine Kollegin H. liebt es, schwimmen zu gehen. Sie sagt, sie sei gewissermaßen ein Wasserwesen, das aus Versehen auf dem Land leben muss. Bei jeder Gelegenheit stürzt sie sich ins Wasser, egal, wie kalt es ist, wie voll das Freibad oder wie flach die Isar ist. Auch die nicht mitgenommene Badekleidung hat sie noch nie aufgehalten. Geht sie halt in Unterwäsche rein. Ihr Sternzeichen ist Krebs, ein Wasserzeichen. Kein Wunder, sagt sie, daher sei diese Leidenschaft gewissermaßen in sie hineingeboren worden.

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SZ PlusVon Martina Scherf

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