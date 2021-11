Von Sabine Leucht, München

Das war's! Keine Neue Musik, kein Theater und nun auch kein Tanz mehr im Schwere Reiter, das "Alte Halle" heißt, seit es ein jüngeres Double hat. Den Kehraus besorgte einer, der schon mit dabei war, als die freie Szene 2008 die ehemalige Werkstatt als Drei-Sparten-Haus erschloss: Micha Purucker hat dortselbst 13 Performances verwirklicht, seine 14. ist ein Schaulaufen der zeitgenössischen Tanzkunst. Oder sollte man besser Schautaumeln sagen? Wie aus einem Blasrohr gespuckte Kugeln schießen sechs Tänzer über den Catwalk, der die Tiefe der Halle durchmisst. Seine Längen flankieren die Zuschauer. An den kurzen Seiten rasten Aurora Bonetti, Alessandra und Viviana Defazio, Michal Heriban, Jules Rozenwajn und Anise Smith, wenn sie gerade nicht im Spiel sind, dessen simpler Algorithmus es vorsieht, dass zwei Kugeln rollen dürfen, während die dritte die erste ins Abseits befördert.

In Wahrheit hinkt der Kugelvergleich beträchtlich, denn diverse Brems-, Zug-, Schub- und Fliehkräfte greifen die Tänzerkörper vor allem an ihren flatternden und zuckenden Gliedern an. Und natürlich nur scheinbar von außen. Unkontrolliert wirkende höchste Körperkontrolle, getragen von schmelzender Pop- oder vorangepeitscht von wütender Metal-Musik: Das ergibt einen kaum einstündigen, elektrisierenden Abend, der auch für die vitale Unberechenbarkeit des nun für die Szene verlorenen Ortes steht. Damit macht "threads + knots" melancholisch und glücklich zugleich.

Allein Heriban - diesen Meister der fluiden Verbindung eigentlich unvereinbarer Bewegungsimpulse - noch einmal in diesem Raum zu sehen! Dazu Rozenwajns bodennahen Slow-Mo-Breakdance und die unter goldenen Helmen steckenden Defazio-Zwillinge, die mit ausgenüchterten Cheerleader-Moves unsere längst amerikanisierten Ausdrucksformen der Feierlaune karikieren. Der Raum bleibt bei all dem erleuchtet, schließlich ist er samt Publikum Teil dieses "unfinished business", wie Purucker den Abend im Untertitel nennt. Klar, es geht weiter, nachdem es endet. To be continued... - aber an einem anderen Ort.