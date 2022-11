Graffiti-Kunst in München

Die Jugendlichen haben Worte wie "Gemeinschaft" oder "Frieden" an die Mauer gesprüht.

An der Schwere-Reiter-Straße sprayen 30 junge Menschen gemeinsam mit Künstlern eine Wand - und stärken gleichzeitig ihr Selbstbewusstsein.

Immobilien in München stellen ja immer Werte dar. An der Schwere-Reiter-Straße gilt das aber jetzt ganz besonders - weil 30 Jugendliche gemeinsam mit dem Münchner Künstlerkollektiv "graphism" und der gemeinnützigen Organisation "Dein München" Worte wie "Gemeinschaft", "Frieden", "Zusammenhalt" auf eine 150 Meter lange Wand gesprüht haben. Das Graffiti-Kunstwerk entstand in den vergangenen zwei Wochen, nach mehrwöchigen Vorarbeiten.

Die jungen Künstler kommen alle von Mittelschulen und "hatten großen Spaß, das in der Gemeinschaft zu schaffen", berichtet Veronika Hofstätter, Sprecherin der komplett spendenfinanzierten Dein-München-gGmbh, die sich um junge Menschen "aus sozialen und finanziellen Risikolagen" annehme. "Schön, dass es Dich gibt" haben sie auch gesprüht. Hoch-wertig.