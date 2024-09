Romantik auf Rollen: Choreograf Moritz Ostruschnjak bringt in „Cry Why“ Klaviere zum Tanzen. Das wirkt gefährlich, erzählt aber letztlich eine ganz zarte Liebesgeschichte.

Von Rita Argauer

Es ist ein furioses Pas de Deux. Guido Badalamenti dreht sich gemeinsam mit einem Klavier im Kreis, rasend schnell, jeweils die Fliehkraft des anderen ausnutzend. Das Klavier auf seinen geschmeidigen Transportrollen. Der Tänzer mit einem Fuß in einem auf absolute Geläufigkeit getrimmten Inlineskater. Es ist ein absurdes Bild, das Tänzer und Zuschauer an die Grenzen bringt. Was, wenn dieser mehrere 100 Kilogramm schwere Kasten ihm auskommt, er durch den Raum donnert, gar jemanden trifft? Es hält. Geschwindigkeit und Gewicht halten Tänzer und Klavier im Gleichgewicht. Und spätestens hier wird klar: Wenn der Choreograf Moritz Ostruschnjak ein neues Stück ankündigt mit Live-Musik, dann bedeutet das mehr als einfach ein Pianist, der live zum Tanz spielt.