Für Subkultur wird es teils eng in München. Die Schwarze Szene etwa hat gleich drei ihrer Lieblingstreffpunkte verloren. Platz ist dafür in einer Tanzschule in Puchheim. Ein Abend zwischen Elfenohren, Korsagen und Discofox zu Mittelalterrock.

Von Luisa Griesbaum

Ein älteres Pärchen ist früh dran. Es hat schon seine Schuhe gewechselt, um an der gemeinsamen Technik in Foxtrott, Cha-Cha-Cha und Walzer zu feilen. Doch jetzt stehen die Frau und der Mann wieder unten in der Umkleide in Puchheim und schlüpfen in ihre Jacken. Warum sie nicht bleiben? Die beiden winken ab und schmunzeln. „Wir haben nichts Schwarzes an.“ Hätten sie gewusst, dass an diesem Abend die „DiD“ stattfindet, dann wären sie gar nicht erst gekommen.