Herzinfarkt am Steuer: Mercedes rast auf Gehsteig

Ein 72-Jähriger wird beim Einparken bewusstlos und kommt aufs Gaspedal. Am Ende sind ein Passant verletzt und zwei weitere Autos beschädigt.

Beim Versuch, seinen Wagen in eine Parklücke an der Schwanthalerstraße Ecke Theresienhöhe zu manövrieren, hat ein 75-jähriger Münchner am Freitag um etwa 16 Uhr mutmaßlich einen Herzinfarkt erlitten, das Bewusstsein verloren, den Wagen beschleunigt und auf dem Gehsteig einen 52-jährigen Passanten leicht verletzt.

Wie die Münchner Polizei meldet, habe der Passant, ein Schauspieler aus Landsberg, noch hinter einem Verkehrsschild Deckung gesucht, als der Mercedes mehrere Meter über den Gehsteig fuhr, das Schild umknickte und schließlich von einem parkenden Pkw gestoppt wurde. Der Mann aus Landsberg sei vom Schild getroffen worden, ebenso ein weiteres parkendes Auto. Der Pkw habe zudem seinen linken Fuß überrollt - es blieb bei Prellungen.

Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9500 Euro.