Das Bauprojekt der katholischen Kirche auf der Schwanthalerhöhe war von Anfang an umstritten. Nun geht seit Monaten nichts voran. Warum das noch eine Weile so bleiben könnte.

Von Sebastian Krass

Das Sendlinger Loch an der Alramstraße, das Schwabinger Loch am Nordbad, auch die Innenstadt hat ein noch namenloses Loch nahe dem Stachus: Löcher sind seit einiger Zeit fester Bestandteil des Münchner Stadtbilds. In all diesen Fällen handelt es sich um Baugruben, bei denen wegen finanzieller Schwierigkeiten die Arbeiten eingestellt wurden. Inzwischen hat auch die Schwanthalerhöhe ihr Loch, an der Ligsalzstraße 25.