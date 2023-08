Am letzten Schultag soll eine Gruppe von Schülerinnen das Mädchen geschlagen und gedemütigt haben. An der Realschule ist man schockiert. Ob die mutmaßlichen Täterinnen strafmündig sind, ist noch unklar.

Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist in der Nähe einer Münchner Realschule offenbar von Mitschülerinnen misshandelt worden. Die Schülerin soll von mehreren Mädchen und Jungen am letzten Schultag vor den Sommerferien nach der Zeugnisvergabe geschlagen, gedemütigt und dabei mit einem Handy gefilmt worden sein. Polizei und Bildungsreferat bestätigten den Vorfall. "Das ist ein absoluter Einzelfall, der für alle total schockierend ist", sagte ein Sprecher des Bildungsreferats.

Das Polizeipräsidium erklärte, man habe eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung, Diebstahl und Beleidigung aufgenommen. Es habe sich wohl um fünf bis sechs Täterinnen und Täter gehandelt. Diese müssten nun anhand eines Videos, das diese selbst während der Tat aufgenommen hatten, und der Aussage des Opfers identifiziert werden. Erst dann könne auch geklärt werden, ob sie im strafmündigen Alter seien, also älter als 14 Jahre.

An der städtischen Carl-von-Linde-Realschule auf der Schwanthalerhöhe wird der Vorfall nun aufgearbeitet, die Schulleitung ist vor Ort und die Schulpsychologin habe ihren Urlaub wegen des Vorfalls unterbrochen, sagt der Sprecher des Bildungsreferats. Das Mädchen, das geschlagen wurde, wird von der Schulpsychologin und Schulsozialarbeiterinnen betreut. Die mutmaßlichen Haupttäterinnen waren diese Woche mit ihren Eltern an der Schule, sie haben nun Hausverbot. Die Jugendbeamten der Polizei sind eingeschaltet, Polizei und Kriseninterventionsteam waren nach Angaben des Bildungsreferats am Dienstag den ganzen Tag an der Schule.

Die mutmaßlichen Täterinnen könnten erst nach einem Beschluss des Disziplinarausschusses der Schule verwiesen werden, teilte ein Sprecher mit. Dieser soll in der zweiten Schulwoche im September tagen.

Es gebe immer wieder Konflikte an dieser Schule, so wie an allen Schulen - "aber nicht in dieser Dimension", sagte ein Sprecher des Bildungsreferats. "Dieser Vorfall ist in seiner Art und Weise absolut einzigartig und etwas Vergleichbares hat sich noch nie ereignet. An der Carl-von-Linde-Realschule gehen die Jugendlichen in der Regel friedlich miteinander um und es wird großen Wert auf ein freundliches Miteinander gelegt."