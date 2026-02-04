Die Münchner Feuerwehr musste einen Teleskoplader bergen, der zwischen zwei Häusern an der Schwanthalerhöhe steckengeblieben war. Grund für den Einsatz am Dienstagnachmittag: Der Boden hatte nachgegeben, sodass das Fahrzeug mit einem Rad steckengeblieben war und nicht mehr weiterfahren konnte, wie es von der Feuerwehr hieß. Mitarbeiter einer Firma hatten den Teleskoplader auf einer engen Straße zwischen den Gebäuden nach draußen fahren wollen.