Zum Hauptinhalt springen

SchwanthalerhöheBoden sackt ab – Feuerwehr muss schwere Baumaschine bergen

Die Feuerwehr musste mit einem Kran anrücken und den Teleskoplader sichern.
Die Feuerwehr musste mit einem Kran anrücken und den Teleskoplader sichern. Sven Hoppe/dpa

Als Arbeiter mit einem Teleskoplader rangierten, gab plötzlich der Boden nach. Die Eigentümer des Anwesens müssen nun klären, wie es dazu kommen konnte.

Die Münchner Feuerwehr musste einen Teleskoplader bergen, der zwischen zwei Häusern an der Schwanthalerhöhe steckengeblieben war. Grund für den Einsatz am Dienstagnachmittag: Der Boden hatte nachgegeben, sodass das Fahrzeug mit einem Rad steckengeblieben war und nicht mehr weiterfahren konnte, wie es von der Feuerwehr hieß. Mitarbeiter einer Firma hatten den Teleskoplader auf einer engen Straße zwischen den Gebäuden nach draußen fahren wollen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war unklar, warum der Boden abgesackt war und ob durch ein weiteres Einsinken auch die Häuser beschädigt werden könnten. Laut Feuerwehr müssen die Hauseigentümer nun die Ursache klären. Der Teleskoplader sei von den Rettungskräften mit einem Kran hochgehoben und auf stabilen Boden gestellt worden. Zum entstandenen Schaden gab es keine Angaben. Der Feuerwehr zufolge wurde niemand verletzt.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Klimaschutz in München
:70 000 Euro-Baum in München: Muss der Auftrag jetzt auch noch europaweit ausgeschrieben werden?

150 zusätzliche Bäume will die Stadt in der Altstadt pflanzen, doch die sind teurer, als man denkt. Warum so hohe Kosten entstehen und warum der Auftrag vermutlich europaweit ausgeschrieben wird – obwohl die Stadt selbst die größte kommunale Baumschule Deutschlands betreibt.

SZ PlusVon Bernd Kastner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite