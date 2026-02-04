Die Münchner Feuerwehr musste einen Teleskoplader bergen, der zwischen zwei Häusern an der Schwanthalerhöhe steckengeblieben war. Grund für den Einsatz am Dienstagnachmittag: Der Boden hatte nachgegeben, sodass das Fahrzeug mit einem Rad steckengeblieben war und nicht mehr weiterfahren konnte, wie es von der Feuerwehr hieß. Mitarbeiter einer Firma hatten den Teleskoplader auf einer engen Straße zwischen den Gebäuden nach draußen fahren wollen.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, war unklar, warum der Boden abgesackt war und ob durch ein weiteres Einsinken auch die Häuser beschädigt werden könnten. Laut Feuerwehr müssen die Hauseigentümer nun die Ursache klären. Der Teleskoplader sei von den Rettungskräften mit einem Kran hochgehoben und auf stabilen Boden gestellt worden. Zum entstandenen Schaden gab es keine Angaben. Der Feuerwehr zufolge wurde niemand verletzt.