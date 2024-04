Nach 16 Jahren hört Astrid Draxler als Leiterin der Beratungsstelle für natürliche Geburt an der Häberlstraße auf.

Astrid Draxler hat viele Eltern in München durch Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit begleitet. Nach 16 Jahren hört sie als Leiterin der Beratungsstelle für natürliche Geburt und Elternsein auf. Was hat sich in der Zeit verändert?