Glosse von Stefan Simon

So ein Schwamm hat's schön. Er sitzt am Grund des blauen Meeres und wartet, bis ihm alles zufließt, das Wasser und die Nahrung; groß bewegen kann er sich ja nicht. Nachdenken auch nicht, das muss besonders schön sein. Beim Bayerischen Rundfunk gab es mal einen Beitrag, in dem es hieß, ein Schwamm sei ein "hirnloser Hubbel". Gemein, aber wahr: Der Schwamm ist ein Tier ohne Hirn. Er lebt und frisst und wächst einfach vor sich hin. Stress kennt er so wenig wie Entspannung, und auch Sorgen wegen fremder Wesen macht ein Schwamm sich nicht - wegen der Menschen etwa, die ihn mit Messern und riesigen Gabeln vom Boden und aus dem Leben reißen. Sie ernten ihn, verkaufen ihn und schrubben mit ihm ihre Pferde, Autos und sich gegenseitig auch die Rücken. Im Glück, wer da nicht denken kann.

Nun schickt sich die Stadt München an, zu einer Schwammstadt zu werden. Gleich drei Anträge aus dem Stadtrat liegen dazu vor. Von einer Regen-Metropole und Starkniederschlagsereignissen ist darin die Rede, von Regen-Management und der Gründung einer Regenwasser-Agentur. So etwas kommt dabei heraus, wenn jemand denken kann und das auch tut. Aber vielleicht hat es ja auch sein Gutes. Nein, im Ernst: Es geht um Klimaschutz, um überhitzte Städte und die Zukunft des Planeten, die auf dem Spiel steht. Damit treibt man keine Späße. München soll seine vielen versiegelten Flächen aufbrechen und das Wasser, das vom Himmel fällt, im Erdreich speichern, statt es in Kanälen einfach nur schnell fortzuschaffen. Was dem Meeresschwamm das Spongin-Skelett, ist der Stadt der Asphalt. Beides ist der Saugkraft hinderlich, beides muss weg, und dann, ja, dann!

So eine Schwammstadt hat's schön. Sie sitzt auf der Oberfläche des blauen Planeten und wartet, bis alle zu ihr kommen, der Regen und die Menschen; bewegen kann sie sich ja nicht. Nachdenken? Nun, in München leben jede Menge Hirne. Sie machen sich gerade viele Sorgen, völlig zu Recht. Eine Sorge aber kennen sie nicht: die vor fremden Wesen und darüber, dass jemand ihre Stadt eines Tages mit einer riesigen Gabel vom Boden reißen und entführen könnte. In die Badewanne eines Aliens vielleicht, oben auf dem Rücken des Sternbilds Pegasus. Wer weiß. Eine Frage: Sind wir wirklich ganz allein im All?