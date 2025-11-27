Ob einkaufen, essen, arbeiten oder wohnen – das Angebot am Schwabinger Tor wird immer größer. Im November lädt allerdings das Areal an der Leopoldstraße nicht gerade zum Verweilen ein. Mit seiner nüchternen Architektur wirkt es eher kühl und trist. Schon deswegen muss sich die Gastronomie dort mehr als anderswo anstrengen, damit sich bei ihren Gästen ein wohlig warmes Gefühl einstellt.

Dem indischen Restaurant Swaad gelingt das vor allem auf dem Teller. Nach Pasing und Berg am Laim ist der neue Ableger am Schwabinger Tor das dritte Lokal von Pravin Kadam und Sumersing Patil. Zwar schreit der Gastraum mit Kunstpflanzen und LED-Beleuchtung erst mal nicht nach gemütlichem Wohnzimmer, aber fürs Essen lohnt sich ein Besuch trotzdem. Wie in den anderen Swaad-Restaurants stehen Spezialitäten aus Maharashtra auf der Speisekarte. In seiner Heimat werde zum Beispiel gerne Ziegenfleisch gegessen, erklärt Pravin Kadam. Das sei magerer als Lammfleisch und eigne sich gut für Currys. Im Swaad kann man es mit und ohne Knochen bestellen, etwa in einer würzigen (!) Masalasoße.

Neu im Schwabinger Restaurant sind Gerichte mit Kokum, einer pflaumengroßen, dunkelroten Frucht, die an der Westküste Indiens verbreitet ist. Dem „Goan Fish Curry“ (18 Euro) oder dem „Konkani Prawns Curry“ (20 Euro) verleiht sie einen fruchtigen, leicht säuerlichen Geschmack. Noch gibt es die neuen Gerichte nur am Abend, in wenigen Wochen werden sie auch in die Mittagskarte aufgenommen (Swaad Schwabing, Leopoldstraße 150, Montag bis Freitag 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 23.30 Uhr, Samstag und Sonntag 13 bis 22 Uhr).

Nebenan im Hotelrestaurant The Lonely Broccoli hat man die Tristesse der umliegenden grauen Häuserschluchten ganz vergessen, so tief dringt man für einen Besuch in die Lobby des schicken Andaz Hotels vor, sozusagen hinein in den Magen des Hauses. Der Name des Restaurants lässt einen an Gemüse denken, doch der Star der Speisekarte ist Fleisch.

Seit Kurzem leitet dort Daniel Filacchione die Küche. Er ist bereits seit sechs Jahren Teil des Küchenteams, fing damals als Commis an und stieg zum Souschef und nun zum Küchenchef auf. Er könne sich noch gut an die wuchtigen Fleischplatten von damals erinnern, sagt er. Das würde er heute so nicht mehr anrichten: „Man muss nachhaltig denken“, sagt er.

Fleisch vom offenen Grillfeuer gibt es nach wie vor, dazu will Filacchione Geschmäcker des Alpenraums und Norditaliens einarbeiten – „auch wenn ich aus Süditalien komme“, scherzt er. Seine Mutter stammt aus Neapel, Filacchione selbst ist in München geboren und aufgewachsen. Künftig wolle er beispielsweise mit Fichtennadeln und Edelweiß experimentieren, aber auch Kräuter vom Kräutergarten auf der Dachterrasse kämen vermehrt zum Einsatz.

Für die Weihnachtsfeiertage und Silvester hat sich Filacchione jeweils eigene Menüs überlegt. Am Heiligabend tischt er unter anderem Ente, geschmorte Lammschulter und Dry Aged Roastbeef auf, an Silvester Hirsch und ein ganzes Spanferkel vom offenen Grill (The Lonely Broccoli, Leopoldstraße 170, Montag bis Freitag 12 bis 14 Uhr, Dienstag bis Samstag 18 bis 23 Uhr, Telefon 089/2620274200, www.thelonelybroccoli.com).

Für einen Drink ist die M'Uniqo Rooftop Bar im Andaz Hotel wohl der prominenteste Ort am Schwabinger Tor, allerdings nicht gerade der niederschwelligste, nachdem man schon zum Reservieren eine Kreditkarte braucht. Dagegen will die Weinbar Max & Moritz, die dort vor wenigen Wochen direkt neben dem Swaad eröffnete, ein Ort der Zugänglichkeit sein.

Sie ist der dritte Standort von Moritz Schreiner und Maximilian Schiefer. Anders als an ihrem Stand auf dem Viktualienmarkt oder in ihrer Tagesbar an der Ledererstraße hätten sie bei der Schwabinger Location mehr Freiheiten für Abendveranstaltungen, erklärt Schreiner.

Damit meint er nicht nur private Feiern, sondern auch Tasting-Events mit Weingütern oder DJ-Abende. Auch hier steht der Wein im Mittelpunkt, dazu gibt es kleine Snacks wie in der Tagesbar und dank einer Vollküche mit Pizzaofen erstmals auch Flammkuchen (Max & Moritz Social Club, Leopoldstraße 150, Montag bis Freitag ab 16 Uhr, samstags ab 14 Uhr).