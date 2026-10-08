Hadern hat eine, die Au hat eine, Neuhausen, Giesing ohnehin – und nun auch Schwabing. Mit dem Schwabinger Tor Bräu bekommt das Viertel im Norden der Stadt nach einem guten Jahrhundert wieder seine eigene kleine Brauerei, zuletzt war hier vor 107 Jahren Schwabinger Bräu zu Hause. Wobei man sagen muss: Streng genommen wird im Keller vom Andaz Hotel schon seit April 2025 gebraut, das hauseigene Festbier konnten Gäste dort bereits pünktlich zur Wiesn vor einem Jahr verköstigen. Allein, das dazugehörige Wirtshaus feiert erst an diesem Donnerstag seine Eröffnung.

Das Besondere an dem Bier, das Braumeister Valentin Schöttke vor allem den Menschen aus dem Viertel fortan dort servieren will: Es handelt sich um sogenanntes Frischbier. Das bedeutet, die Sorten – zum Standardsortiment gehören ein Helles Export, ein Zwickel sowie ein Hefeweizen, dazu wechselnde saisonale Biere – kommen ohne Konservierungsstoffe aus, werden nicht pasteurisiert und werden vom Weg aus dem Tank ins Glas durchgehend gekühlt.

Damit wird das Bier, das Schöttke derzeit an drei Tagen die Woche braut, nicht nur wie früher hergestellt, die geschlossene Kühlkette soll auch die Aromen besonders gut im Bier bewahren und für einen „frischen, vollmundigen“ Geschmack sorgen. Bedeutet allerdings: Das Bio-zertifizierte Bier ist maximal drei Monate haltbar, idealerweise ist eine Charge – die neun Tanks fassen jeweils um die 500 Liter – aber schon nach zwei Wochen ausgetrunken.

Deshalb gibt es im zum Andaz gehörenden Café Bicicletta zwar einen Kühlschrank mit in Flaschen abgefülltem Bier, es geht aber laut dem Geschäftsführer Frank Heckelmann keineswegs darum, diese im großen Stil zu vertreiben. Vielmehr wolle man ganz bewusst eine Hausbrauerei bleiben – und mit dem Wirtshaus den Menschen im Viertel etwas „zurückgeben“. Anders als das Hotel, das sich naturgemäß an ein internationales Publikum richtet, soll das Schwabinger Tor Bräu damit ein Ort für Schwabingerinnen und Schwabinger werden.

Das Schwabinger Tor Bräu befindet sich nur wenige Gehminuten vom Andaz Hotel entfernt. Foto: Robert Haas

Es ist bereits der zweite Versuch des Unternehmens: Das Leo 170, das hier einst an derselben Adresse zu finden und eine Mischung aus Mitarbeiterkantine und Deli war, sei nicht so recht angenommen worden, sagt Eileen Sallinger, stellvertretende Leiterin im Bereich Marketing und Kommunikation. Mit dem neuen Wirtshaus soll es nun besser laufen, laut Sallinger soll es ein „Ort der Zusammenkunft“ werden.

Foto: Robert Haas Foto: Robert Haas Das Herzstück ist die Bar mit der langen Zapfsäule und den sechs kleinen kupferfarbenen Biertanks, die darüber auf einer Stahlkonstruktion stehen.

In dem mit 84 Plätzen recht beschaulichen Innenbereich, den das Münchner Innenarchitekturbüro Dippold gestaltet hat, dominieren die Farben Schwarz und Weiß. Noch ist alles etwas zu neu, um wirklich urig zu sein, aber Sallinger zeigt sich sicher: Die nötige Patina werde die Zeit mit sich bringen.

Locken will man die dafür nötige Kundschaft einerseits mit dem hauseigenen Bier: Das kostet je nach Sorte und Größe zwischen 3,70 und 5,20 Euro. Jeden zweiten Donnerstag soll man sich die genaue Zusammensetzung der Sorten am Stammtisch links neben der Tür von Braumeister Schöttke erklären lassen können. Alle, denen das nicht reicht, können aber auch eine Führung durch die Brauerei samt Verkostung buchen oder in Workshops lernen, wie sie selbst Bier brauen. Und, darauf ist Heckelmann stolz: Es gibt für größere Runden auch 10- und 20-Liter-Fässer zum selbst Zapfen am Tisch. „Braukultur zum Anfassen“, nennt Heckelmann das Ganze.

Andaz-Geschäftsführer Frank Heckelmann (links) und der Wirt des neuen Schwabinger Tor Bräu Johannes Egger. Das Zehn-Liter-Fass das sie in den Händen halten, können Gäste am Tisch selbst zapfen. Foto: Robert Haas

Was ein Wirtshaus außerdem braucht? Eine traditionell bayerische Küche. Die gibt es im Schwabinger Tor Bräu. Man habe die Karte allerdings bewusst klein gehalten, sagt der gastronomische Leiter Thomas Heß. Qualität statt Quantität, so das Motto. Trotzdem soll es neben Klassikern wie Wammerl (18,90 Euro) auch immer ein paar saisonale Gerichte geben. Zudem steht zum Vorbestellen für größere Runden gerade ein ganzes Spanferkel auf einer der Kreidetafeln, samt Beilagen für 39 Euro pro Person. Im Winter sei auf Vorbestellung auch so etwas wie Käsefondue denkbar. Was es dann sicher geben wird: eine Punschhütte auf der Terrasse, im November wollen sie die aufstellen. Neben Glühwein soll es dort laut Wirt Johannes Egger auch Glühbier geben.

Auch sonst gibt es viele Pläne, nicht zuletzt für die saisonalen Biersorten: Im neuen Jahr soll es, wenn alles klappt, eine Charge mit vom Hoteldach geerntetem, frischen Hopfen geben. Braumeister Schöttke träumt zudem von einem sogenannten Sauerbier. Klingt nach Craftbier – und zumindest das Helle Export schmeckt auch verdächtig nach einem Indian Pale Ale, sehr hopfig eben. Womöglich ist Heckelmann deshalb bei aller Freiheit, die sie als kleine Brauerei haben, zum Schluss noch wichtig zu betonen: „Wir sind kein Tap Room, wir sind ein Wirtshaus.“

Schwabinger Tor Bräu, Leopoldstraße 170, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 16 bis 23.30 Uhr