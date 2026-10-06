Zum Hauptinhalt springen

Immobilien in MünchenAm „Schwabinger Loch“ soll nun endlich gebaut werden

Lesezeit: 3 Min.

In der Lücke am Nordbad soll endlich gebaut werden. Anfang 2027 könnte es losgehen.
In der Lücke am Nordbad soll endlich gebaut werden. Anfang 2027 könnte es losgehen.
Stephan Rumpf

Wo einst der Karstadt am Nordbad stand, klafft seit drei Jahren eine riesige Baulücke. Jetzt sollen dort neben einem Hotel auch Wohnungen entstehen – die man sich aber leisten können muss.

Von Ellen Draxel

SZ bei Google bevorzugen

Seit drei Jahren klafft an der Schleißheimer Straße 93 eine riesige Baulücke, größer als ein Fußballfeld. Am sogenannten „Schwabinger Loch“, wo einst der Karstadt am Nordbad Besucher willkommen hieß, schien lange nichts voranzugehen.

Zur SZ-Startseite

Haushaltsnot
:Verkauft München bald seine „skurrilen Immobilien“?

Das Credo im Rathaus hieß lange: „Wir kaufen die Stadt zurück.“ Doch wegen der Haushaltsnot sind Verkäufe nicht mehr tabu. Der Kurswechsel würde Millionensummen einbringen, ist politisch aber heikel.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite