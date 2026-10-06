Seit drei Jahren klafft an der Schleißheimer Straße 93 eine riesige Baulücke, größer als ein Fußballfeld. Am sogenannten „Schwabinger Loch“, wo einst der Karstadt am Nordbad Besucher willkommen hieß, schien lange nichts voranzugehen.
Immobilien in MünchenAm „Schwabinger Loch“ soll nun endlich gebaut werden
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Wo einst der Karstadt am Nordbad stand, klafft seit drei Jahren eine riesige Baulücke. Jetzt sollen dort neben einem Hotel auch Wohnungen entstehen – die man sich aber leisten können muss.
Von Ellen Draxel
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