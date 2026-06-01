Gunna Wendt erzählt in „Frauen von morgen“ die Geschichte der Schwestern Frieda und Else von Richthofen im Umfeld der Schwabinger Bohème. Sie zeigt, wie mutig weibliches Freiheitsstreben um 1900 war.

In München pulsiert zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Leben der Bohème. Frieda sitzt mit Mann und drei Kindern in England und denkt voller Sehnsucht an das sagenumwobene Schwabing, diesen mythisch aufgeladenen Ort der Freiheit und Kunst und erotischen Grenzüberschreitungen.