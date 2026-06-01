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Doppelbiografie von Frieda und Else von RichthofenWeibliches Freiheitsstreben im Schwabing der Jahrhundertwende

Lesezeit: 3 Min.

Voller Sehnsucht nach Ausbruch und Freiheit: Frieda Weekly, geborene von Richthofen, spätere Lawrence, hier 1901 mit ihrem Sohn Charles Montague.
Voller Sehnsucht nach Ausbruch und Freiheit: Frieda Weekly, geborene von Richthofen, spätere Lawrence, hier 1901 mit ihrem Sohn Charles Montague. imago stock&people

Gunna Wendt erzählt in „Frauen von morgen“ die Geschichte der Schwestern Frieda und Else von Richthofen im Umfeld der Schwabinger Bohème. Sie zeigt, wie mutig weibliches Freiheitsstreben um 1900 war.

Von Sophie-Louise Gartmann

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In München pulsiert zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Leben der Bohème. Frieda sitzt mit Mann und drei Kindern in England und denkt voller Sehnsucht an das sagenumwobene Schwabing, diesen mythisch aufgeladenen Ort der Freiheit und Kunst und erotischen Grenzüberschreitungen.

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