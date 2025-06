„Ich geb’ dir Burger, du gibst mir Bier“, sagt ein Mitarbeiter von Burgermeister zu seinem neuen Nachbarn Gerd Waldhauser und reicht ihm einen Coupon. Waldhauser freut sich und schlägt ein. Die Berliner Burger-Kette hat erst vor wenigen Wochen am Wedekindplatz ihre erste Filiale in München eröffnet. Waldhauser und seine Schwabinger 7 gibt es dort schon seit über einem halben Jahrhundert.

Allerdings musste die „Schwasi“, wie sie von vielen auch genannt wird, seit Ende des vergangenen Jahres wegen eines Wasserschadens geschlossen bleiben. Auf einem Aushang an der Tür stand zuletzt geschrieben, das Lokal werde „zur Regeneration ins künstliche Koma versetzt“. Nach einem halben Jahr hat sich nun die legendäre Kellerkneipe erholt und wird am 20. Juni wieder aus dem Koma erwachen.

Ein paar Reparaturen seien angefallen, etwa an den Grundleitungen, sagt Wirt Waldhauser, der von den Schwabingern nur noch Manila genannt wird, seit er einmal während seiner Studienzeit eine mehrmonatige Reise auf die Philippinen unternommen hatte. Trotzdem sei es wichtig, dass sich durch den Umbau nicht allzu viel verändere, meint Waldhauser.

Vor dem Wasserschaden hatte der studierte Betriebswirt die Schwabinger 7 gute zehn Jahre lang an Gerry Iannascoli unterverpachtet. Jetzt kehrt er selbst als Wirt wieder hinter den Tresen zurück. Allerdings nicht allein, sondern mit Xenophon Stamulis als Partner, der bisher nur als Gast in der „Schwasi“ ein und aus ging. Stamulis betreibt eine Sportsbar in Schwabing-West und hat jahrelange Gastro-Erfahrung. Trotzdem könne er noch viel von Manila lernen, sagt er. Waldhauser fügt hinzu: „Er weiß viel, aber das ist so ein irrer Laden, dass er doch noch nicht alles kennt.“

Die Schwabinger 7 gibt es seit 1947. Damals war sie noch in einer Nachkriegsbaracke in der Feilitzschstraße 7 untergebracht. Waldhauser übernahm die kleine Kneipe – damals mit nur vier Tischen – im Jahr 1969. 2012 zog die „Schwasi“ ein paar Häuser weiter in die Hausnummer 15, nachdem am alten Standort eine 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und kontrolliert gezündet wurde.

Ein bisschen Veränderung darf in der Schwabinger 7 dann doch sein

Wenige Jahre später übergab Waldhauser dann seinem Vertreter Iannascoli die Schlüssel und hatte ursprünglich nicht mehr vor, als Wirt in die „Schwasi“ zurückkehren. „Eigentlich wollte ich aufhören, weil ich in die Jahre gekommen bin“, sagt der heute 82-Jährige. „Aber die 7 ist mein Leben, das lässt sich nicht einfach beenden. Zusammen mit Xeno kann ich sie noch mal wiederbeleben.“

Auch Stamulis wünscht sich, dass alles so bleibt, wie es war. Das geht sogar so weit, dass nicht einmal der neue Bartresen neu ausschauen darf. Auf seine Verkleidung wurden die alten Holzbretter der vorherigen Bar montiert. Auch das restliche Kellergewölbe scheint unverändert zu sein. Die schwarzen Wände sind voller Kritzeleien und lassen stellenweise Ziegelstein durchblitzen. „Merkt man gar nicht, was alles neu gemacht wurde, gell?“, fragt Waldhauser stolz.

Auf der Getränkekarte wurden lediglich die Preise ein wenig angepasst. Ab Freitagabend wird die Halbe Helles von Löwenbräu für 4,70 Euro ausgeschenkt. Um 17 Uhr geht es für die geladenen Gäste los, ab 21 Uhr sind alle willkommen. Gefeiert wird dann bis in die Morgenstunden und das nicht nur am Eröffnungsabend. „So ein Lokal kann man nicht mit den heutigen Arbeitsstunden betreiben, da muss man drin leben“, sagt Waldhauser.

Deshalb gibt es in der „Schwasi“ nach wie vor keine strikten Öffnungszeiten. Sie sperrt täglich um 21 Uhr auf und bleibt geöffnet, „solange die Leute eine Gaudi haben“, so der Wirt. Bloß die Putzstunde zwischen fünf und sechs Uhr morgens müsse er einhalten. Das freut nicht nur die Stammgäste aus den alten Zeiten. Das Schwasi-Publikum habe sich nämlich mit der Zeit immer mehr verjüngt, erzählt Waldhauser. Ein bisschen Veränderung darf dann doch sein.