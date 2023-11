Unerwartet heimelig: Das "Ya The Mandarin Room" in der Leopoldstraße.

Das Ya | The Mandarin Room hat sich der Küche Südostchinas verschrieben. Ein wahrer Genuß - an einem unerwarteten Ort.

Von Schalotte di Cipolla

An chinesischen Restaurants herrscht in München nun wirklich kein Mangel. Aber Stopp, gleich innehalten: Schon der Ausdruck "chinesisches Restaurant" ist schief, oder wann waren Sie das letzte Mal beim Europäer? Wer die Küche von Sichuan im Südwesten bis Shanghai im Osten in einen Topf wirft, könnte auch beim Italiener Tsatsiki bestellen oder in der französischen Brasserie nach Spinatknödeln fragen.