Ein 19-jähriger Radfahrer ist am Montagabend beim Linksabbiegen auf der Dietlindenstraße in Schwabing von einem entgegenkommenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz vor 22 Uhr an der Kreuzung zwischen auf der Kreuzung zur Biedersteiner Straße auf der Höhe des Klinikums rechts der Isar. Der junge Mann erlitt Frakturen der Augenhöhle und des Kiefers. Laut Polizei ist er nicht in Lebensgefahr.