Sieben Menschen sind beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Auto in der Ungererstraße in Schwabing verletzt worden. An der Kreuzung Ungerer-/Grasmeierstraße seien beide Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache kollidiert, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Der 20 Jahre alte Autofahrer sei schwer, seine drei Mitfahrer leicht verletzt worden, hieß es. Auch der 64-Jährige Busfahrer und zwei weitere Insassen des Linienbusses verletzten sich leicht. Passanten leisteten den Unfallopfern am späten Sonntagabend Erste Hilfe und verständigten den Notruf. Fünf Verletzte kamen ins Krankenhaus.