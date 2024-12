Passanten haben am Sonntagabend einen 79-jährigen Radfahrer bewusstlos auf einer Straße in Schwabing gefunden. Wie die Polizei mitteilt, lag der Mann aus dem Landkreis Starnberg in der Kaulbachstraße auf Höhe der Gedonstraße am Boden. Die Passanten versuchten noch, ihn zu reanimieren. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, wo er jedoch noch am selben Abend starb.