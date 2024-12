Am frühen Sonntagmorgen ist in Schwabing ein Mann nach einem Unfall, bei dem sein Wagen auf dem Dach zum Liegen kam, schwer verletzt worden. An der Kreuzung Dietlindenstraße und Biedersteiner Straße kam es gegen 5.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Taxi und einem BMW, in dem ein 35-jähriger Mann saß.