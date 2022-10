Überfall nach Bar-Besuch in Schwabing

Zwei 17-Jährige sind nach dem Besuch einer Shisha-Bar in Schwabing von vier unbekannten Männern geschlagen und beraubt worden. Beide seien nach dem Verlassen des Lokals "Mon Ami" an der Leopoldstraße am Sonntag gegen 23.30 Uhr von den Männern angesprochen und gegen eine Hausmauer gedrängt worden, berichtet die Polizei. Unter Schlägen gegen die Oberkörper hätten die Tatverdächtigen Taschen und Kleidung der beiden durchsucht und deren Mobiltelefone entwendet. Danach flüchteten die vier Täter.

Die zwei Jugendlichen wurden leicht verletzt, einer der beiden auch durch einen Kopfstoß ins Gesicht. Sie seien so geschockt gewesen, dass sie die Täter nur unzureichend beschreiben konnten. Drei von ihnen sollen etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Den beiden Opfern war zudem aufgefallen, dass die Täter sowohl Englisch als auch Holländisch sprachen.