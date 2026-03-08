Zum Hauptinhalt springen

Baustellen in Schwabing-WestTrambahnen müssen umgeleitet werden

Lesezeit: 1 Min.

Eine Tram der Linie 27, hier am Kurfürstenplatz, übernimmt in den nächsten Wochen den Abschnitt bis Schwabing Nord.
Alessandra Schellnegger
  • Die Stadtwerke München erneuern von März 2025 bis Mai 2026 die Weichenanlagen am Nordbad und bauen drei Haltestellen barrierefrei aus.
  • Während der Bauzeit werden die Tramlinien 12, 27 und N27 teilweise umgeleitet oder durch Ersatzbusse ersetzt.
  • Die Hohenzollernstraße wird einbahngeregelt, wodurch auch mehrere Buslinien umgeleitet werden müssen.
Weichenerneuerung, barrierefreier Ausbau, Fernwärmearbeiten: Mehrere Baustellen führen im Münchner Norden zu Ausfällen im Straßenbahnnetz. Teilweise werden auch Busse eingesetzt.

Im westlichen  Schwabing kommen auf Trambahn-Fahrgäste von diesem Montag, 9. März, an Einschränkungen zu. Der Grund: Die Stadtwerke München (SWM) erneuern bis voraussichtlich Sonntag, 31. Mai, die Weichenanlagen der Tramlinien 12, 27 und N27 des Gleisdreiecks am Nordbad.  Zusätzlich werden die Haltestellen Herzogstraße, Ackermannstraße und Gartenstraße der Tram 27 barrierefrei ausgebaut, Fernwärmeleitungen in der Hohenzollernstraße verlegt und eine Überfahrt am Hohenzollernplatz saniert. Während der Bauzeit leitet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die Züge teilweise um oder setzt im gesperrten Abschnitt Busse ein.

So verkehren die Linien die nächsten zwölf Wochen: Zwischen Leonrodplatz und Kurfürstenplatz fährt statt der Tram 12 der Ersatzbus 12. Den Abschnitt Kurfürstenplatz – Schwabing Nord übernimmt die umgeleitete Tram 27. Der Umstieg zwischen Tram und Bus ist am Leonrodplatz beziehungsweise am Kurfürstenplatz möglich.

Die Tram 27 wird ab Kurfürstenplatz auf den Linienweg der Tram 12 über Scheidplatz nach Schwabing Nord umgeleitet. Im Abschnitt Kurfürstenplatz – Petuelring fährt statt der Tram der Ersatzbus 27. Der Umstieg zwischen Tram und Bus ist in Richtung Petuelring am Elisabethplatz, in Richtung Sendlinger Tor am Kurfürstenplatz möglich.

Die Nacht-Tram N27 fährt zwischen Großhesseloher Brücke und Karlsplatz (Stachus) wie gewohnt. Zwischen Karlsplatz (Stachus) – Nordbad – Petuelring fährt statt der Tram der Ersatzbus N27. In Fahrtrichtung Petuelring werden die Busse zwischen Elisabethplatz und Nordbad über die Elisabethstraße umgeleitet. Die Haltestelle Kurfürstenplatz kann nicht bedient werden. Weil zeitweise auch in Harlaching Bauarbeiten stattfinden, wird die Linie N27 von Montag, 23. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 26. März, auf ihrem gesamten Linienweg durch Busse ersetzt.

Während der Arbeiten wird die Hohenzollernstraße in Richtung Osten/Kurfürstenplatz zur Einbahnstraße. Der Verkehr in Richtung Westen wird über die Elisabethstraße umgeleitet, davon betroffen sind auch die Buslinien 53, 59, 154, N43 und N44. Details stehen auf der Sonderseite mvg.de/trambau zur Verfügung, Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.

