Jetzt laufen sie wieder – Tausende Teilnehmer werden am Sonntag am Münchner Stadtlauf teilnehmen. Wie die Polizei mitteilt, werden dafür schon am frühen Samstagabend Straßen gesperrt und Halteverbotszonen ausgewiesen.

Dies könnte von Bedeutung werden, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft am Samstag ihr Spiel gegen Dänemark gewinnt. Das Spiel findet zwar in Dortmund statt, doch erfahrungsgemäß finden sich auch in solchen Fällen genügend feierbereite Münchner – und deren bevorzugtes Gelände ist nun einmal die Gegend rund um das Siegestor.

Von Samstag, 18 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 18 Uhr, wird jedoch die Ludwigstraße ab der Schellingstraße bis zur Leopoldstraße/Ecke Ainmillerstraße komplett gesperrt werden, Umleitungen werden eingerichtet. Die Polizei weist darauf hin, dass die Absperrungen nur für den rollenden Verkehr gelten, nicht jedoch für Fußgänger. Autokorsos sind also in diesem Bereich nicht möglich.

Die Läufer starten am Sonntag von 8 Uhr an. Vom Start am Siegestor führt die Strecke auf der Leopoldstraße bis zur Thiemestraße, dort geht es in den Englischen Garten. Das Ziel liegt dann wieder auf der Leopoldstraße.

Wegen der Markierung der Strecke und verschiedener Aufbauarbeiten wurden in den letzten Tagen bereits Halteverbotszonen ausgewiesen. Die Polizei bittet die Autofahrer, ihre Fahrzeuge aus diesen Bereichen zu entfernen, sonst würden sie abgeschleppt. Generell rät sie, am Sonntag Leopold- und Ludwigstraße möglichst zu meiden.