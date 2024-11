In einer Bar an der Schwabinger Georgenstraße ist Sonntagnacht ein 36-jähriger Mann wegen sexueller Belästigung festgenommen worden. Gegen 2.45 Uhr erzählte ein 19-jähriger Gast einem Freund, dass ihn gerade ein Mann in den Genitalbereich geschlagen habe. Der Freund wollte daraufhin diesen Mann, der sich immer noch in der Bar befand, zur Rede stellen. Der Mann entfernte sich jedoch, bevor er angesprochen wurde, und griff im Weggehen dem anderen in den Schritt.