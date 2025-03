Eine Reinigungskraft hat in Schwabing am Montag vergangener Woche eine 76-Jährige in deren Wohnung tot vorgefunden. Wie die Polizei an diesem Dienstag mitteilte, gebe es Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Der Verdacht sei durch eine Obduktion bestätigt worden. Genauere Angaben zu den Umständen des Todes machte die Polizei bislang nicht.