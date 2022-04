Der Beamte ertappt in seiner Freizeit einen Unbekannten, der gerade in einen Keller einbricht. Zunächst lässt er den Mann fliehen - und verhält sich damit genau richtig.

Von Joachim Mölter

Im ganz offensichtlich falschen Haus hat ein 40 Jahre alter Münchner am frühen Montagabend versucht, ein Kellerabteil auszuräumen. Der Mann hatte die Tür bereits aufgebrochen und durchsuchte den Raum gerade, als gegen 19 Uhr ein Hausbewohner vorbeikam, der in seinem eigenen Keller etwas nachschauen wollte. Zum Unglück für den Einbrecher handelte es sich bei diesem Hausbewohner um den Polizeibeamten Andreas B. Der vermutete zunächst einen Nachbarn im Keller, wurde aber stutzig, als dieser nicht wie gewohnt zurückgrüßte.

B. stellte den Unbekannten zur Rede, woraufhin dieser erst aggressiv wurde und dann zu flüchten versuchte. Er kam allerdings nicht weit: In der nahe gelegenen U-Bahn-Station Giselastraße wurde er von einer hinzugekommenen Streifenwagen-Besatzung festgenommen. Dank des Eingreifens von Andreas B. hatte der 40-Jährige nichts erbeutet. Der wegen diverser Delikte bereits polizeibekannte Mann wurde dennoch wegen des Versuchs eines besonders schweren Diebstahls angezeigt.

Der 34 Jahre alte Beamte erhielt derweil ein großes Lob. "Sein Verhalten war vorbildlich", attestierte Polizeisprecher Andreas Franken ihm am Donnerstag. Denn Andreas B. habe nicht versucht, den Eindringling auf eigene Faust dingfest zu machen, sondern verständigte per Handy über die Notrufnummer 110 seine Kollegen, damit die ihm zu Hilfe kommen. "Ich war in meiner Freizeit privat unterwegs in der Jogginghose, ich war nicht als Polizist zu erkennen", berichtete der Beamte: "Außerdem war ich allein und wusste nicht, ob der Mann bewaffnet war, ob er ein Messer oder etwas ähnliches bei sich hat." Wie er in seiner Ausbildung gelernt hat, reagieren ertappte Täter "entweder durch Flucht oder durch Angriff", also hielt er lieber Abstand und ermöglichte dem Einbrecher einen Ausweg ins Freie. Dort nahm er jedoch die Verfolgung auf.

Als der verhinderte Einbrecher merkte, dass ihm der Polizist in gebührender Distanz auf den Fersen war, habe er sich immer wieder umgedreht und gedroht, er solle verschwinden, berichtete B. Er hielt sich weiter zurück, gab derweil aber seinen Kollegen am Telefon eine Personenbeschreibung durch, so dass es schließlich ein Leichtes war, den Flüchtenden in der U-Bahn-Station gemeinsam zu stellen und zu verhaften. "Ich hätte in Uniform nicht anderes reagiert und gehandelt", versichert Andreas B. Sein Rat an Bürger und Bürgerinnen, die womöglich ebenfalls einmal unverhofft einem Einbrecher gegenüberstehen: lieber erst einmal laufen lassen, aber schnellstmöglich die Polizei verständigen.