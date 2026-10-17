Gestohlenes Auto in einer Garagenmauer: Das ist nach Angaben des Polizeipräsidiums München das vorläufige Resultat eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag in der Schwabinger Brabanter Straße ereignet hat. Wie die Polizei weiter berichtet, hätten zwei etwa 20-jährige Männer den Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Fahrzeug verursacht und seien daraufhin geflüchtet.

Am Samstagnachmittag lief deshalb eine intensive Fahndung nach zwei dunkel gekleideten, etwa 20-jährigen Männern, von denen einer ein Käppi getragen habe. Sie seien in Richtung Nordfriedhof geflüchtet, die Polizei habe die Fahndung mit mehreren Streifenwagen aufgenommen. Die Feuerwehr hat das gestohlene Auto, das in der Garagenwand steckte, geborgen. Weitere Angaben zu dem Unfall machte die Polizei bislang nicht.