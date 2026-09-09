Wenn Softair- und Spielzeugpistolen wie scharfe Waffen aussehen, kann das schreckliche Folgen haben. Dabei gibt es einfache Gegenmaßnahmen. Warum handelt die Politik nicht?

Da ist ein 14-Jähriger mit einer Spielzeugpistole. Da ist ein Passant, der sich so bedroht fühlt, dass er den Notruf wählt. Da ist ein Polizist, der schießt. Am Ende liegt der 14-jährige Jugendliche schwer verletzt im Krankenhaus.