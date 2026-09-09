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MeinungPolizeischuss auf 14-Jährigen in MünchenIn dieser Form sind Spielzeugpistolen lebensgefährlich

Kommentar von Linus Freymark

Lesezeit: 2 Min.

Echt oder nicht echt? Täuschend echt aussehende Waffenimitate lösen immer wieder Polizeieinsätze aus. 
Echt oder nicht echt? Täuschend echt aussehende Waffenimitate lösen immer wieder Polizeieinsätze aus. 
Foto: dpa

Wenn Softair- und Spielzeugpistolen wie scharfe Waffen aussehen, kann das schreckliche Folgen haben. Dabei gibt es einfache Gegenmaßnahmen. Warum handelt die Politik nicht?

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Da ist ein 14-Jähriger mit einer Spielzeugpistole. Da ist ein Passant, der sich so bedroht fühlt, dass er den Notruf wählt. Da ist ein Polizist, der schießt. Am Ende liegt der 14-jährige Jugendliche schwer verletzt im Krankenhaus.

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Erstmals äußern sich die Anwälte des schwer verletzten Jungen, der mit einer Softairwaffe in Schwabing gestellt wurde. War der Schuss unvermeidbar? Und warum dürfen so echt wirkende Spielzeugpistolen überhaupt verkauft werden?

SZ PlusVon Linus Freymark, Bernd Kastner, Joachim Mölter, Susi Wimmer

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