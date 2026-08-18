Im Münchner Stadtteil Schwabing ist am Dienstagabend ein Mann von der Polizei angeschossen worden. Wie ein Polizeisprecher der SZ sagte, ging bei der Polizei gegen 17.30 Uhr eine Meldung über einen Mann ein, der an der Ecke Clemens-/Belgradstraße mit einer Schusswaffe hantiere.

Ob es sich tatsächlich um eine Waffe oder nur einen schusswaffenähnlichen Gegenstand handelte, konnte der Sprecher im Moment noch nicht sagen. Auch nicht, wie genau sich der Einsatz der Polizei vor Ort entwickelte.

Die Belgradstraße ist zwischen Herzog- und Destouchesstraße komplett abgesperrt. Auch Straßenbahnen dürfen hier am Dienstagabend nicht fahren. Foto: Felix Hörhager/dpa

Auch nach acht Uhr abends ist die Belgradstraße bis auf Höhe der Destouchesstraße noch abgesperrt. Gäste dürfen aber trotzdem ein hinter der Absperrung liegendes Lokal besuchen. Max Fluder

Sicher ist demnach, dass die Beamten mit einem Großaufgebot anrückten und dass die Polizei in der Belgradstraße auf den Verdächtigen schoss. Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Was genau passierte und ob der Schusswaffengebrauch rechtmäßig war, werde nun untersucht, sagte der Sprecher.

Die Untersuchung am Orts des Geschehens durch Spurensicherung und Kriminalpolizei werde sicherlich noch einige Stunden dauern. Der Bereich um die Belgrad- und Clemensstraße sei weiträumig abgesperrt, der Verkehr werde umgeleitet. Einem SZ-Mitarbeiter zufolge ist Belgradstraße noch nach 20 Uhr auf der Länge von der Herzog- bis zur Destouchesstraße komplett dicht.

Auch die Tram fährt wegen des Polizeieinsatzes in diesem Bereich derzeit nicht. Betroffen sind der MVG zufolge die Linien 12 und 28. Aktuelle Informationen dazu gibt es auf der Störungsseite der MVG.