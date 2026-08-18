Im Münchner Stadtteil Schwabing ist am Dienstagabend ein Mann von der Polizei angeschossen worden. Wie ein Polizeisprecher der SZ sagte, ging bei der Polizei gegen 17.30 Uhr eine Meldung über einen Mann ein, der an der Ecke Clemens-/Belgradstraße mit einer Schusswaffe hantiere.

Ob es sich tatsächlich um eine Waffe oder nur einen schusswaffenähnlichen Gegenstand handelte, konnte der Sprecher im Moment noch nicht sagen. Auch nicht, wie genau sich der Einsatz der Polizei vor Ort entwickelte.

Sicher ist demnach jedoch, dass die Polizei auf den Verdächtigen schoss. Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Was genau passierte und ob der Schusswaffengebrauch rechtmäßig war, werde nun untersucht, sagte der Sprecher.

Die Untersuchung am Orts des Geschehens durch Spurensicherung und Kriminalpolizei werde sicherlich noch einige Stunden dauern. Der Bereich um die Clemens- und Belgradstraße sei weiträumig abgesperrt, der Verkehr werde umgeleitet.

Auch die Tram fährt wegen des Polizeieinsatzes in diesem Bereich derzeit nicht. Betroffen sind der MVG zufolge die Linien 12 und 28. Auch auf den Buslinien 53 und 59 kommt es zu Beeinträchtigungen. Nähere Hinweise dazu gibt es auf der Störungsseite der MVG.