Im Münchner Stadtteil Schwabing ist am Dienstagabend ein 14-Jähriger von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. Der Jugendliche, der nach übereinstimmenden Zeugenaussagen deutlich älter ausgesehen habe, habe zuvor mit einer schwarzen Schusswaffe offen auf der Straße hantiert. Als er von Zivilpolizisten aufgefordert wurde, die Waffe fallenzulassen, habe er sich mit der Pistole in den Händen zu ihnen umgedreht, woraufhin einer der Beamten geschossen und den Jugendlichen im Oberkörper getroffen habe, berichtete Polizeisprecher Thomas Schelshorn am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz. Der Jugendliche sei ins Krankenhaus gebracht worden, sein Zustand sei stabil.

Beamte des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) überprüfen nun wie in solchen Fällen üblich die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs. Die Staatsanwaltschaft München I hat dazu ein sogenanntes Vorermittlungsverfahren eingeleitet. Der Beamte, der den Schuss auf den Jugendlichen abgegeben hat, wird dabei als Zeuge geführt, wie Schelshorn betonte. Nach aktuellem Stand gibt es keinen Beschuldigten.

Polizeisprecher Thomas Schelshorn zeigt ein Foto der Softair-Pistole des angeschossenen Jugendlichen (links) im Vergleich zu dem einer Beretta. Foto: Joachim Mölter

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler handelt es sich bei dem 14-Jährigen um einen Schüler aus dem Landkreis Miesbach, der in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mädchens gewesen sei. Die Waffe, die er bei sich gehabt habe, sei eine Softair-Pistole gewesen, die einer scharfen Waffe wie der Beretta 92 FS täuschend ähnlich sieht.

Wie Polizeisprecher Schelshorn weiter mitteilte, war um 17.15 Uhr der Notruf eines Passanten eingegangen, demzufolge ein als etwa 20 Jahre alt beschriebener Mann am U-Bahnhof Hohenzollernplatz mit einer schwarzen Schusswaffe unterwegs und in einen Linienbus in Richtung Kurfürstenplatz gestiegen sei. Alarmierte Einsatzkräfte hätten den Jugendlichen dann entdeckt, als er sich an der Kreuzung Herzog- und Belgradstraße zu einer Trambahnhaltestelle bewegte. Dort sei auch der Schuss gefallen.

Die Polizei sei mit vielen Kräften ausgerückt, hieß es. „Wenn wir eine Person mit Waffe gemeldet bekommen, sind wir mit starken Kräften im Einsatz.“ Der Jugendliche trug nach Angaben der Polizei keinen Ausweis bei sich, weshalb es nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Einlieferung ins Krankenhaus dauerte, bis er identifiziert war.

Die Belgradstraße war zwischen Herzog- und Destouchesstraße komplett abgesperrt. Foto: Felix Hörhager/dpa

Auch nach acht Uhr abends war die Belgradstraße bis auf Höhe der Destouchesstraße noch abgesperrt. Gäste durften aber trotzdem ein hinter der Absperrung liegendes Lokal besuchen. Foto: Max Fluder

Die Gegend in Schwabing, in der sich der Vorfall ereignete, ist belebt. Zeugen wurden am Dienstag direkt vor Ort befragt. Dazu sei auch eine Zeugensammelstelle eingerichtet worden, hieß es weiter. Kripo und Spurensicherung trafen am Ort des Geschehens ein, ebenso Beamte des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA).

Für die Spurensicherung und weitere Untersuchungen war der Bereich um die Belgrad- und Clemensstraße stundenlang weiträumig gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Auch die Tram fuhr wegen des Polizeieinsatzes in diesem Bereich nicht. Es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen. Erst am späten Abend meldete die Polizei auf der Plattform X, dass sie ihre Maßnahmen vor Ort abgeschlossen habe und die Verkehrssperren aufgehoben worden seien.