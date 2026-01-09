Portugal hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der Urlaubsdestinationen der Deutschen gemausert, neben der Algarve steht vor allem die Hauptstadt Lissabon hoch im Kurs. Weil aber nicht jeder gleich dorthin auswandern kann und Urlaub zudem nicht immer drin ist, muss man sich hin und wieder mit dem Gefühl von Urlaub begnügen. Und wenn schon nicht die Sonne scheint, dann müssen eben ein Pastel de Nata und ein Galão die Stimmung erhellen.

Beides gibt es neuerdings nicht nur im „Pastel de Nata“ in der Müllerstraße, sondern auch in der Hohenzollernstraße, im „Lisboa & Nata“. In dem kleinen Laden mit der ebenso kleinen Backstube backen Carlos Santos und sein Team seit Mitte Oktober jene süßen Teilchen, die außen durch den Blätterteig schön knusprig und innen dank der puddingartigen Füllung aus Ei und Milch cremig-süß sind. Die Begeisterung der Münchnerinnen und Münchner ist so groß, dass sich vor allem in den ersten Wochen regelmäßig Schlangen vor der Manufaktur gebildet haben. An den Wochenenden gehen locker 1200 Teilchen über den Tresen.

Die Idee für die Pastelaria ist entstanden, weil der gebürtige Portugiese Santos ein „Stück Lissabon“ nach München bringen wollte, wie er sagt. Und wie ginge das besser, als mit ein paar Pastéis de Nata? Zwar bekommt man sie vereinzelt schon seit ein paar Jahren in Münchner Cafés serviert, in der Regel kommen die dann aber aus der Tiefkühlung. Mit Backkunst hat das wenig zu tun – und gegen Fern- oder in Santos' Fall Heimweh hilft es definitiv nicht.

Mit 3,40 Euro das Stück sind die Teilchen, die Santos nun in Schwabing verkauft, zwar locker doppelt so teuer wie in Lissabon. Sie schmecken aber mindestens genauso gut wie in der portugiesischen Hauptstadt. Kleiner Tipp: Wer sein Teilchen in dem minimalistisch eingerichteten, aber doch gemütlichen Laden isst, sollte unbedingt zu einem der Zimtstreuer greifen. Damit schmeckt das Pastel noch ein wenig besser.

Für die Prise Zimt stehen Streuer bereit. (Foto: Stephan Rumpf)

Im Lisboa & Nata ist alles Handarbeit: vom Blätterteig bis zur Füllung. (Foto: Stephan Rumpf)

Dazu passt am besten ein Bica oder ein Galão. Ersteres ist einfach ein Espresso, letzteres eine Art portugiesischer Milchkaffee mit zwei Espressi. Den Kaffee dafür bezieht Santos von der Miesbacher Kaffeerösterei Bohnenreich – die Bohnen hätten ohnehin schon weite Wege hinter sich, sagt Santos. Geschmacklich erinnert ihn die Röstung aber doch an die Heimat.

Und: Wer keine Kuhmilch mag, der hat im Lisboa & Nata die Wahl zwischen Soja- und Hafermilch, ganz ohne Aufpreis. Ein ausgiebiges Frühstück sind Kaffee und Teilchen zwar nicht, typisch portugiesisch dafür allemal. Nicht ganz so typisch: Santos und sein Team tüfteln an neuen Kreationen, Apple Crumble zum Beispiel. Bei aller Liebe fürs Handwerk hat der gelernte Raumfahrtingenieur nämlich auch Lust auf Innovation.

Qualitätskontrolle durch den Chef (Foto: Stephan Rumpf)

Der Gastraum ist klein, aber gemütlich. Und: Besonders schön sind die original portugiesischen Kacheln an der Wand. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Küche ist teilweise zu sehen – und die Menschen darin zu hören, zum Glück. (Foto: Stephan Rumpf)

Das Beste am Besuch von Lisboa & Nata aber ist: Mit etwas Glück hört man, wie in der Backstube Portugiesisch gesprochen wird; dort arbeiten nur Portugiesen und ein Brasilianer. Für noch mehr Urlaubsgefühle empfiehlt sich die Sechserbox (18 Euro) zum Mitnehmen, alternativ kann man sich portugiesische Kacheln, wie sie in der Manufaktur an der Wand hängen, nach Hause mitnehmen. Wer regelmäßig für seine Dosis Portugal vorbeikommt, hat sogar die Chance, eine solche zu gewinnen.

Denn es gibt neuerdings eine Stempelkarte: Ist eine Reihe voll, geht eine Box mit zwei Pastéis de Nata aufs Haus. Ist die ganze Karte gefüllt, kann man diese abgeben und hat die Chance auf eine der Kacheln. Dafür ist allerdings ein wenig Kreativität gefragt: Es stehen mehrere Stempel zur Verfügung, allesamt gemusterten Kacheln nachempfunden. Chancen auf einen Gewinn hat, wer sich für die schönste Stempelabfolge entscheidet. Die Liebe für die kleinen Dinge, das machen solche Details deutlich, die steckt für Santos nicht nur in seinen Pastéis de Nata.

Lisboa & Nata, Hohenzollernstraße 15, 80801 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10 bis 18.30 Uhr. Nur Kartenzahlung möglich.