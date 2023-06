Von Andreas Schubert

Der Mobilitätsausschuss hat am Mittwoch drei Maßnahmen zur Umsetzung des Radentscheids beschlossen. Neben der Umgestaltung des Giesinger Bergs und der Martin-Luther-Straße sollen auch in der Rheinstraße und der Domagkstraße in Schwabing bessere Bedingungen für Radler geschaffen werden.

In der Rheinstraße, die die Leopoldstraße mit dem Bonner Platz verbindet, werden die Radwege künftig fast durchgängig 2,30 Meter breit, plus Sicherheitsabstand. Gehwege werden insbesondere vor der Schule verbreitert. An den Kreuzungsbereichen entstehen insgesamt 40 neue Fahrradstellplätze. An der Kreuzung mit der Mainzer Straße sollen eine neue Fußgängerfurt eingerichtet und Aufstellflächen für abbiegende Radler geschaffen werden. Letztere wird es demnach auch bald an den Kreuzungen mit der Simmernstraße und der Sulzbacher Straße geben. Auf der Südseite der Rheinstraße wird die Zahl der Parkplätze reduziert, es entstehen neue Lieferzonen. Für ein besseres Stadtklima werden bis zu 23 neue Bäume gepflanzt.

Auch die Domagkstraße, die auf einer Länge von 1500 Metern die Ungererstraße mit der Leopold- beziehungsweise Ingolstädter Straße verbindet, bekommt breitere Gehwege sowie Radwege mit Sicherheitsabständen. Im Kreuzungsbereich Leopoldstraße, Ingolstädter Straße, Milbertshofener Straße und Domagkstraße wird eine Aufstellfläche für linksabbiegende Radler eingerichtet, ebenso an der Kreuzung mit der Weimarer Straße. An allen Knotenpunkten sind zudem vorgezogene Haltelinien für Radfahrer geplant, damit rechtsabbiegende Autofahrer diese besser sehen können.

Auto- und Busverkehr werden laut Mobilitätsreferat nicht beeinträchtigt. Wo möglich, werden Bushaltestellen mit Wartehäuschen ausgestattet, in der Milbertshofener Straße wird ein neuer Haltepunkt angelegt. Im Rahmen der Neugestaltung entfallen einige Parkplätze entlang der Domagkstraße, Taxistandplätze und E-Ladesäulen werden verlegt.