An der Kathi-Kobus-Straße 22/Theo-Prosel-Weg 11-13 entstehen etwa 170 Wohnungen. In der Nachbarschaft kosten die bereits bis zu 20 000 Euro pro Quadratmeter.

Investoren greifen in unmittelbarer Nachbarschaft nach Immobilien - darunter das Hostel eines Sozialwerks. Und die Stadt lehnt es ab, sie zum Bau günstiger Wohnungen zu verpflichten. Wie eine unscheinbare Ecke in Schwabing zum Luxus-Karree mutiert.

Von Sebastian Krass

Polen, Japan, USA, Frankreich: Die bunten Kreise in den Farben aller möglichen Landesfahnen sind noch da. Wie schwebende Ballons sehen sie aus. Vor vielen Jahren wurden sie an die Fassade gepinselt, und noch heute symbolisieren sie, was dieses Gebäude an der Ecke Elisabethstraße/Kathi-Kobus-Straße in Schwabing einmal war: das "Haus International", ein Hostel für Gäste aus aller Welt, betrieben vom Sozialwerk Internationaler Bund (IB). Doch das Hostel ist seit Mai 2021 geschlossen. Der IB hat den Komplex an Investoren verkauft. Und die planen eine Wohnanlage, vermutlich auch Läden und Büros.