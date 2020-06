Mit der Hilfe ihrer Freunde hat eine 14-Jährige am Mittwoch einen Sexualstraftäter in eine Falle gelockt und der Polizei übergeben. Die Schülerin hatte den 25-jährigen Studenten über Instagram kennen gelernt. Am vergangenen Montag verabredeten sie sich in Schwabing und fuhren gemeinsam in ein Hotel. Dort kam es zum Geschlechtsverkehr. Später erzählte die 14-Jährige Freunden, dass sie in den Sex nicht eingewilligt habe. Daraufhin verabredete sich eine Freundin der Schülerin mit dem 25-Jährigen an einem öffentlichen Ort in Moosach. Als der 25-Jährige gegen 21 Uhr zum Treffpunkt kam, hielten mehrere Freunde der Mädchen ihn fest und verständigten die Polizei. Der Mann wurde festgenommen und wegen Vergewaltigung angezeigt. Er war bereits früher mit Sexualdelikten aufgefallen. Ein Richter erließ Haftbefehl. Die Polizei mahnt, Straftaten sofort zu melden.