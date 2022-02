In diesem Haus an der Kaiserstraße 46 lebte um 1900 Wladimir Iljitsch Uljanow alias Meyer.

Im Herbst 1900 zieht ein sonderbarer Mann mit Spitzbart in die Münchner Kaiserstraße. Mit anderen russischen Emigranten kämpft Wladimir Uljanow von Schwabing aus gegen das Zarenreich.

Von Wolfgang Görl

Im September des Jahres 1900 mietet sich in Schwabing, in einem möblierten Hinterhauszimmer an der Kaiserstraße, ein Mann ein, der sich Meyer nennt - schlicht Meyer, ohne Vornamen. Die Wohnung gehört Georg Rittmeyer, einem Gastwirt und bekannten Münchner Sozialdemokraten. Der neue Mieter ist 30 Jahre alt, sein Haar hat sich schon weitgehend von der Stirn verabschiedet, dafür trägt er einen recht üppigen Spitzbart.