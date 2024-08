Die Polizei hat in einer Wohnung in Schwabing zwei Leichen gefunden, einen Mann und eine Frau. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann zunächst seine Freundin und dann sich selbst umbrachte.

Der Sohn der Frau, beide wohnhaft in Ludwigshafen, verständigte am Samstag gegen Mittag den Notruf: Normalerweise telefoniere er täglich mit seiner Mutter, jetzt habe er sie aber schon seit drei Tagen nicht mehr erreicht. Sie habe ihren Freund in München besuchen wollen. Er stehe jetzt vor der Wohnung dieses Freundes, auf Klingeln oder Anrufe reagiere niemand, obwohl er von drinnen das Handy seiner Mutter hören könne.

Polizei und Feuerwehr öffneten die Wohnung und fanden darin die beiden Toten. Laut Polizeibericht ist die Frau durch „stumpfe und scharfe Gewalteinwirkung“ ums Leben gekommen. Danach habe sich der 55-jährige Mediziner selbst getötet.

Ob der Mann die Tat geplant hat oder ob ein Streit aus dem Ruder gelaufen ist, wird sich wohl nicht mehr klären lassen – ein Abschiedsbrief oder Ähnliches wurde nicht gefunden. Die 52-jährige Frau und der Arzt waren seit etwa einem Jahr liiert; sie besuchte ihn regelmäßig in München. Sie war geschieden, er noch verheiratet, lebte aber in einer eigenen Wohnung.

Anmerkung der Redaktion: Die Berichterstattung über Suizide gestalten wir bewusst zurückhaltend. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.