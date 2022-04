Von Ellen Draxel

Das Innere des Schwabinger "Kesselhauses" macht seinem Namen alle Ehre. In dem Industrie-Charme versprühenden, denkmalgeschützten Bau nördlich des Klinikums Schwabing stehen riesige Dampfkessel vor einer großflächigen Fensterfront. Sie sind gekoppelt an unzählige kleine und große Rohre, die sich wie Schlangen durch den Raum winden. Früher lieferte diese Installation dem Schwabinger Krankenhaus Strom und Heizenergie. Doch die alten Zeiten sind längst vorbei, das historische Maschinenhaus am Mildred-Scheel-Bogen steht seit vielen Jahren leer.

Entstehen sollen dort nun loftartige Büros - dafür müssen die Dokumente aus der Zeit der industriellen Revolution weichen. "Die Kessel und Rohre sind nicht bauzeitlich, die werden nicht erhalten", erklärt Stefanie Hecker: "Im Gegensatz zu diversen Fliesen, sämtlichen Fenstern und einer Uhr." Hecker ist Projektleiterin bei der Starnberger Firma Ehret + Klein, die das mehr als 3000 Quadratmeter große Grundstück mit dem Kesselhaus im Januar 2021 erworben hat.

Detailansicht öffnen Werkstätten, Ateliers und jede Menge Ausstellungsfläche: Das Kollektiv "broke today" durfte die Halle als Kunstraum zwischennutzen. (Foto: Robert Haas)

Solange die Planung erarbeitet wurde, durfte das Kollektiv "broke today" die Halle als Kunstraum zwischennutzen: Vor allem jungen Künstlern bot sich auf dem Areal jede Menge Ausstellungsfläche, es gab dort Ateliers, Werkstätten, ein Musikstudio und einen Kunstkiosk. Jetzt aber soll das Gebäude von 1906/07, sobald die Baugenehmigung vorliegt, umgebaut werden, die Zwischennutzung ist beendet. Hecker hat Lokalpolitikern in Westschwabing, die dem Unterausschuss Bauen und Wohnen angehören, vor Kurzem die Detailpläne vorgelegt. "An der äußeren Optik des Haupthauses wird sich nichts ändern, es soll lediglich saniert werden", erläutert die Bauingenieurin.

Vorgesehen seien aber direkt an die Halle andockende, niedrigere Satteldach-Anbauten mit je 400 Quadratmetern Nutzfläche auf der Ost- und Westseite. Unter dem westlichen Trakt ist eine Tiefgarage mit 29 Stellplätzen geplant, oben sollen Büroräume entstehen. Der östliche Anbau hingegen ist als Restaurant und Café samt Außenterrasse konzipiert, gedacht auch als Einladung an die Nachbarschaft. "Wir haben die Gastronomie bewusst im Osten angesiedelt", sagt Hecker. "Weil jüngere Gäste dann den benachbarten Spielplatz mitnutzen können."

Außerdem hätten die Anwohner in einer Gesprächsrunde wiederholt darum gebeten, doch die Wiese im Westen als Bolzplatz zu erhalten. "Das haben wir aufgegriffen." Bäume müssen für die Neubauten jedenfalls nicht gefällt werden, da die Baufläche lediglich aus Wiese besteht. Stattdessen möchte der Projektentwickler Ehret + Klein die Grünflächen verschönern, auch mit neuen Spielzonen und Baumpflanzungen. "Einen ersten Entwurf dazu gibt es schon, er ist allerdings noch mit niemandem abgestimmt."

Detailansicht öffnen Das Haupthaus wird nur saniert, im Osten und Westen sollen niedrige Anbauten an die Halle angedockt werden. (Foto: Robert Haas)

Was indes definitiv ein neues Gesicht erhalten werde, sagt Stefanie Hecker, sei der Innenraum des Kesselhauses. Mit einer tischartigen Tragstruktur aus Stahl sollen in diese Halle mehrere Ebenen neu eingezogen werden, die jedoch nicht bis an die Fassade reichen, um die luftige Raumwirkung nicht zu gefährden. 2300 Quadratmeter Geschossfläche entstehen auf diese Weise. "Rein kann da dann alles Mögliche." Eine Anwalts- oder Steuerkanzlei vermutlich zwar eher nicht, "weil das alles schon sehr offen und hellhörig ist". Ehret + Klein habe bereits diverse Anfragen bekommen - entschieden sei bislang aber nichts.

Spätestens Mitte 2024, so die Projektleiterin, hoffe man mit dem Bauvorhaben fertig zu sein. Die Bürgervertreter aus Westschwabing befürworten das Konzept, bitten aber darum, ergänzend eine Solarnutzung auf den Dächern der Anbauten zu prüfen. Zudem solle eruiert werden, ob es nicht sinnvoll sein könnte, die Gastronomie auf die Westseite zu verlegen - der Abendsonne wegen. Der dritte Wunsch, eine energetische Sanierung, dürfte sich, falls überhaupt, nur in Teilen umsetzen lassen. Das hat Hecker bereits klargestellt. "Denn wenn wir die Fenster aus Denkmalschutzgründen erhalten müssen, bleibt es leider bei der Einfachverglasung." Einer Dämmung stünden die historischen Wandfliesen entgegen.