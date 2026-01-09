Ein 54 Jahre alter Bauarbeiter aus dem Landkreis München ist am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle in Schwabing-Freimann tödlich verunglückt. Sein lebloser Körper wurde gegen 17.20 Uhr von einem Kollegen auf dem Boden eines Aufzugsschachts im dritten Untergeschoss entdeckt;. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.