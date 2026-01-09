Ein 54 Jahre alter Bauarbeiter aus dem Landkreis München ist am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle in Schwabing-Freimann tödlich verunglückt. Sein lebloser Körper wurde gegen 17.20 Uhr von einem Kollegen auf dem Boden eines Aufzugsschachts im dritten Untergeschoss entdeckt;. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Nach ersten Ermittlungen der Polizei muss der Mann mindestens 15 Meter tief gestürzt sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach den Erkenntnissen des für Betriebsunfälle zuständigen Kommissariats 13 nicht. Weitere Details des Unfallhergangs waren zunächst nicht bekannt.