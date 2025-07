Auf einer Klinikbaustelle im Münchner Stadtteil Schwabing ist am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Sprengsatz wiegt 250 Kilogramm und hat nach Angaben der Münchner Berufsfeuerwehr noch einen funktionsfähigen Zünder. Die Weltkriegsbombe müsse deshalb noch am selben Tag entschärft werden, so ein Feuerwehrsprecher.